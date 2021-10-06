Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка Романовых

Министр обороны Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка императорской семьи Романовых. Внутреннее служебное разбирательство выявило, что отдельные должностные лица Западного военного округа нарушили регламент привлечения роты почетного караула к мероприятиям. Венчание потомка императорской семьи Георгия Романова с дочерью итальянского дипломата Викторией Беттарини прошло 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

