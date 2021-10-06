Число официально подтвержденных суточных смертей от коронавируса в России впервые превысило 900

Всего, по данным оперативного штаба, с начала пандемии скончались свыше 212 600 человек. Заразились ковидом более 7 миллионов 660 тысяч человек, в том числе более 25 тысяч новых случаев было выявлено за прошедшие сутки. По данным Росстата, который использует другую методику подсчета, только с апреля по декабрь прошлого года в России умерли более 160 тысяч пациентов с COVID-19.

Каждый регион России должен принимать свои решения по ограничениям, связанным с коронавирусом. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Валентина Матвиенко отметила, что принудительной вакцинации в России нет и не может быть.