ЕС изучает возможность оказания помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

Европейский союз изучает возможность оказания помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию. Выступая в Европарламенте, комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что нужно организовать прямые выплаты и снизить налоги. Более детально этот вопрос Еврокомиссия рассмотрит на следующей неделе.

Между тем, многие промышленные предприятия Европы вынуждены останавливать свою работу из-за роста цен, – отмечает агентство Bloomberg. Прежде всего, речь идет об энергозатратных заводах.

Россия может выйти на рекордные показатели поставок своих энергоносителей в Европу, в том числе газа, – заявил Владимир Путин. Российский президент утверждает, что Москва была и остается надежным поставщиком газа в Азию и Европу и в полном объеме выполняет свои обязательства.

Сегодня днем цена фьючерсов на газ в Европе в какой-то момент доходила до 1900 долларов. Ранее в Кремле сказали, что Россия к этому не имеет никакого отношения.