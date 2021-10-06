Мать подозреваемого госизмене руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова обратилась к президенту

Людмила Сачкова в открытом письме пишет, что хотела бы знать, в чем именно заключается измена родине со стороны ее сына. Она подчеркивает, что при всем уважении к Федеральной службе безопасности помнит, сколько достойных людей как «врагов народа» загубили силовики в прошлом. Она просит президента честно разобраться в деле, которое, по ее мнению, не может оставить равнодушным «мыслящую часть» населения страны, и многие из них задумаются об отъезде из России.

На прошлой неделе суд в Москве арестовал основателя компании Group-IB Илью Сачкова на два месяца. Защита намерена это решение обжаловать. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Свою вину он не признает. Как и в большинстве случаев с делами о госизмене, материалы засекречены.

Компания Group-IB специализирует на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Помимо этого Илья Сачков также преподает в МГТУ им. Баумана. Там подчеркивали, что с его деятельностью в вузе арест не связан.