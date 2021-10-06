ФСИН сообщает, что направлены документы об увольнении начальника управления по Саратовской области Алексея Федотова

Это связано с серьезными просчетами в служебной деятельности. Кроме того, уволены еще четыре сотрудника после скандала с пытками заключенных. По фактам пыток на данный момент возбуждено уже семь уголовных дел.

Основатель правозащитного проекта Гулагу.net Владимир Осечкин намерен продолжить публикацию видео с пытками заключенных в российских тюрьмах. Осечкин рассчитывает, в том числе, на международное расследование. По его словам, часть видео уже передана в Европейский комитет по предотвращению пыток. Вскоре архив может быть отправлен и в аналогичную структуру ООН.