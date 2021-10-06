Отставка спикера Верховной Рады Разумкова состоится в целях укрепления власти Зеленского – политолог

Отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова состоится в целях укрепления власти президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Вадим Карасев.

Ранее сообщалось, что соответствующий вопрос будет рассмотрен 7 октября. «Отставка состоится при любой погоде, иначе это будет начало конца власти Зеленского, и ни о каком втором сроке уже речи идти не будет. Поэтому здесь или пан, или пропал. Получится отставка — усилится власть Зеленского в партии, поскольку Разумков претендовал на некий особый центр в «Слуге народа». Во-вторых, усилится влияние Зеленского на законодательную власть, поскольку будет избран вместо Разумкова более лояльный, верный и послушный глава Верховной Рады Руслан Стефанчук», — пояснил В.Карасев.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке спикера Рады в сентябре. Одним из поводов для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который глава республики Владимир Зеленский лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.