Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил со ссылкой на врачей, что состояние находящихся на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко нормальное. Все работают по плану. Напомним, накануне корабль «Союз» состыковался со станцией, на борту которой будут снимать первый художественный фильм в космосе.
2021-10-06T15:35:51+03:00
2021-10-06T15:36:23+03:00
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15:35, 06 октября 2021
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