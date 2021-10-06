Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил со ссылкой на врачей, что состояние находящихся на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко нормальное. Все работают по плану. Напомним, накануне корабль «Союз» состыковался со станцией, на борту которой будут снимать первый художественный фильм в космосе.