Кремль отрицает свою причастность к росту цен на газ в Европе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил энергетический кризис ростом потребления, климатом и незаполненностью газовых хранилищ. Россия готова к обсуждению новых долгосрочных контактов, подчеркнул Песков.
2021-10-06T15:34:56+03:00
2021-10-06T15:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 06 октября 2021
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