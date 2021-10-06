Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова просит Владимира Путина разобраться в деле ее сына и освободить его

Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по делу о госизмене, просит российского президента честно разобраться в деле ее сына и освободить его. Она написала письмо Владимиру Путину. Людмила Сачкова отмечает, что ее сын – истинный патриот, и поэтому не мог навредить своей стране.

