ТАСС: Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, которая была задержана в Москве, отказалась признавать вину

Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, которая была задержана сегодня в Москве, отказалась признавать вину, – сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. Марина Ракова сама явилась на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве. Отметим, подозреваемая после работы в правительстве перешла в Сбербанк, где работала вице-президентом. С понедельника она уволена.