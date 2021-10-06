ТАСС: Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, которая была задержана в Москве, отказалась признавать вину

Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, которая была задержана сегодня в Москве, отказалась признавать вину, – сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. Марина Ракова сама явилась на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве. Отметим, подозреваемая после работы в правительстве перешла в Сбербанк, где работала вице-президентом. С понедельника она уволена.
2021-10-06T15:33:04+03:00
2021-10-06T15:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 06 октября 2021
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