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15:05, 06 октября 2021

Нобелевскую премию по химии получили ученые из Германии и США

Немец Беньямин Лист и британо-американец Дэвид Макмиллан удостоены награды за разработку нового точного инструмента для молекулярного конструирования — асимметричного органокатализа. Подобные химические реакции позволяют увеличивать объемы конкретных разновидностей веществ. Согласно разработке Листа и Макмиллана, теперь в качестве ускорителя реакции или катализатора можно использовать не только металлы и ферменты, но и органические молекулы.

По словам председателя Нобелевского комитета по химии Юхана Оквиста, органический катализатор имеет более стабильный каркас, который включает в себя кислород, азот, серу и фосфор. Это в свою очередь означает, что такие катализаторы безвредны для окружающей среды, а также дешевы в производстве.

В пресс-релизе Нобелевского комитета также сказано, что благодаря открытию исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, начиная от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые смогут поглощать свет в солнечный батареях.

Уже завтра станут известны имена тех, кто будет удостоен Нобелевской премии по Литературе.


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