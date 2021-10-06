Путин: Россия может выйти на рекордные показатели поставок своих энергоносителей в Европу, в том числе газа

Россия может выйти на рекордные показатели поставок своих энергоносителей в Европу, в том числе газа, – заявил Владимир Путин. Российский президент утверждает, что Москва была и остается надежным поставщиком газа в Азию и Европу и в полном объеме выполняет свои обязательства.

Сегодня днем цена фьючерсов на газ в Европе в какой-то момент доходила до 1900 долларов. Ранее в Кремле сказали, что Россия к этому не имеет никакого отношения.



Экономист Сергей Алексашено считает, что рост цен на нефть и газ не окажет никакого влияния на благосостояние россиян. По мнению Алексашенко, цены на продукты также будут зависеть от ряда других факторов. Об этом он сказал в эфире «Эха».

Европейский союз изучает возможность оказания помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию.