В Кремле назвали правильным закрытие филиала «Комсомольской правды в Белоруссии»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом отметил, что все законные права журналистов должны быть обеспечены, и выразил сожаление в связи со сложившейся ситуации. На сайте «Комсомольской правды» говорится, что решение о закрытии филиала в Белоруссии было принято после анализа событий последних дней. Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена другая работу.

Напомним, на прошлой неделе был задержан журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко. Его обвиняют в оскорблении представителя власти и разжигании национальной или религиозной вражды.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что в ситуации с «Комсомольской правдой» Москва проиграла Минску. Об этом он сказал «Эху Москвы».

«Произошло что-то странное и труднообъяснимое: сначала Россия выступила в защиту «КП», а потом руководство издания неожиданно приняло решение о закрытии своего филиала в Белоруссии. Это можно расценивать как акт капитуляции не просто «Комсомольской правды», а Кремля в этом конфликте с официальным Минском», — сказал он.

По словам В.Карбалевича, в публикации «КП», из-за которой все началось, не содержалось каких-то значимых материалов, однако власти Белоруссии воспользовались этим, чтобы подвести к закрытию «последнее негосударственное и не зависимое от них СМИ». «Сейчас происходят массовые репрессии против всех оппонентов действующего режима. Огромное количество политзаключенных и уголовных дел. И в рамках этого процесса власти воспользовались этой статьей в «Комсомольской правде». Придрались, скорее, формально, чем реально, потому что в публикации не было никаких серьезных материалов, которые бы отбеливали преступника, как это официально трактуют государственные СМИ», — пояснил политолог.

В.Карбалевич отметил, что на этом фоне «еще более странно и запутанно» выглядит история с журналистом «КП» Геннадием Можейко. «Сначала российские представители заявляют, что его арестовали в России, потом появляется заявление МВД Белоруссии, что его арестовали в Белоруссии. Причем по версии МВД Белоруссии, власти России не разрешили ему выезд в третью страну, а фактически потребовали от него ехать в Белоруссию. То есть если человек собирался выехать из России, значит, он чувствовал опасность в России. И это очень странно, потому что Россия вроде бы выступила в защиту «КП». И российские власти никак не комментируют это сообщение МВД Белоруссии. Такое впечатление, что тут руководство России не выглядит белым и пушистым», — уточнил эксперт.

Как напомнил В.Карбалевич, тот же пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков «акцентировал внимание на недовольстве закрытием доступа к сайту «КП», а защищать Можейко Москва не собирается, дескать он гражданин Белоруссии, значит, белорусские власти могут делать с ним все, что захотят». «Поэтому история не до конца ясная, и обе стороны что-то не договаривают», — заключил политолог.