В Москве силовики задержали продавца поддельного сертификата о вакцинации

Об этом сообщил РБК информированный источник. Операция началась еще в конце сентября. Задержать мужчину помог человек, который сотрудничал со следствием.

Именно ему продавец предложил за денежное вознаграждение в обход установленных норм получить сертификат. Он стоил 27 тысяч рублей. Другие подробности пока не приводятся. Впрочем, это уже не первый подобный инцидент.