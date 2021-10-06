Семь уголовных дел возбуждено по фактам пыток осужденных в туберкулезной больнице в Саратовской области

Об этом сообщает Следственный комитет. Преступления совершались в период с января 2020-го года по май нынешнего в отношении четырех осужденных. Обыски и допросы продолжаются. Руководство ФСИН уволило четырех сотрудников саратовского управления.

Руководитель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин считает, что ответственных за пытки в колониях привлекут к ответственности только в случае серьезного общественного резонанса. Отставки отдельных людей ничего не изменят, проблема в системе, считает Каляпин. Об этом он сказал в эфире «Эха».