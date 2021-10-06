Европейский союз изучает возможность оказания помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию. Выступая в Европарламенте, комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что нужно организовать прямые выплаты и снизить налоги. Более детально этот вопрос Еврокомиссия рассмотрит на следующей неделе.

Тем временем, цены на газ в Европе бьют новые рекорды. Сегодня цена фьючерсов превысила 1900 долларов.