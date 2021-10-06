Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину

Она просит президента о честном разбирательстве по этому делу. Письмо Людмилы Сачковой опубликовано изданием Forbes.
Илья Сачков был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене.
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Она просит президента о честном разбирательстве по этому делу. Письмо Людмилы Сачковой опубликовано изданием Forbes.
Илья Сачков был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…