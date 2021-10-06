«Новая газета» объявила о выходе собственного фильма об убийстве Анны Политковской

Завтра исполняется 15 лет со дня этого преступления. В картине под названием «Как убили Анну», журналисты «Новой» расскажут об итогах их собственного расследования.

Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. «Завтра будет 15 лет со дня убийства Анны Политковской, и мы в этот день открываем так называемую комнату памяти. С тех пор как все это случилось, кабинет N307, где работала Анна, сохранялся в том виде, как был при ней. Сейчас мы это помещение отдаем под экспозицию, посвященную Анне. Там будут ее личные вещи, книги, компьютер. И будет подробно рассказываться, как произошло убийство и как проводилось расследование», — рассказала Н.Прусенкова.

Тем временем сегодня газета отмечает, что все эти годы следователи и спецслужбы выполняли главную задачу – не называть заказчиков преступления. Между тем, завтра истекает срок давности, и это значит, что заказчик может уйти от ответственности, – подчёркивают в редакции.

Завтра в редакции «Новой газеты» будет открыт мемориальный кабинет, посвященный Анне Политковской. В саду имени журналистки у здания редакции состоится символическая посадка цветов.

Ранее «Новая» писала, что многие улики и обстоятельства убийства Анны Политковской ведут в Чечню и, в частности, к ее высокопоставленным руководителям.