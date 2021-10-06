Газета «Комсомольская правда» закрывает свой филиал в Белоруссии

Издание опубликовало официальное сообщение редколлегии, в котором указано, что решение закрыть белорусское представительство связано с событиями последнего года. В течение нескольких дней сайт представительства газеты был заблокирован, а местного корреспондента Геннадия Можейко задержала полиция. Ему пока официально не предъявлено обвинение, но родные сообщали, что он подозревается в разжигании межнациональной розни и оскорблении представителя власти.

Это произошло после публикации материала, в котором были положительные отзывы о погибшем в результате перестрелки с КГБ сотруднике IT-компании. На днях журналиста арестовали и поместили в СИЗО в Минской области. Защита пытается обжаловать заключение под стражу. Руководство «Комсомольской правды» пообещало помочь своему зарубежному корреспонденту. Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин называл происходящее в последнее время произволом и подчеркивал, что власти Белоруссии уже больше года запрещают распространять материалы издания, так как оно якобы неправильно освещает события в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сожалеет о закрытии белорусского филиала «Комсомольской правды», но считает, что газета приняла единственно правильное решение.

Между тем, в соседней Украине, несмотря на напряженные отношения между Москвой и Киевом, местный филиал «Комсомольской правды» не прекращает работы.