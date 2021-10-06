Цены на природный газ этим утром установили очередной рекорд

За тысячу кубометров топлива давали почти 2 тысячи долларов.

Показатели стоимости газа на бирже ICE в Нидерландах крайне нестабильны. Еще накануне при открытии торгов цена составляла около 1200 долларов за тысячу кубометров. Однако на сегодняшней сессии она подскочила более чем в полтора раза – а затем, при корректировке, опустилась примерно на 10%. Теперь за тысячу кубометров газа в Европе дают около 1750 долларов. В Еврокомиссии опасаются, что нынешние цены не являются предельными – такое мнение выразила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Тем временем из различных европейских стран приходят сообщения о приостановке или сокращения производства на различных предприятиях из-за высокой цены на газ. Например, как передает агентство Bloomberg, один из немецких производителей аммиака сократит свой выпуск примерно на 20% и не исключает полной остановки своей деятельности. Временно закрывают свои заводы или сокращают объемы и производители удобрений в Великобритании, Австрии и Норвегии.

Еще в июне стоимость тысячи кубометров газа в Европе составляла лишь около 300 долларов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет отношения к энергетическому кризису в Европе. Происходящее на рынке газа он объясняет, в том числе, ростом потребления.

Песков заверил, что Россия готова к обсуждению новых долгосрочных контрактов.

Заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев полагает, что при стоимости газа в 2000 долларов его никто не будет покупать в Европе.

В свою очередь, экономист Сергей Алексашенко сказал в эфире «Эха», что ситуация на рынке газа, а также нефти никак на благосостоянии россиян не скажется.

Алексашенко полагает, что цены на продукты также будут зависеть от других факторов.

Беспрецедентный рост цен на газ в Европе некоторые западные эксперты объясняют рядом экономических факторов, не видя при этом доказательств политической причастности России к создавшейся ситуации.

Газовые цены стремительно растут, и это связано с началом восстановления экономики и спадом пандемии, пишет обозреватель Yahoo News Japan. — Автор публикации приводит заявление Международного энергетического агентства от конца сентября, где говорится о сочетании различных обстоятельств, включая восстановление спроса, перебои в поставках из-за технических проблем, а также экстремальные погодные условия (перевод статьи сделан сайтом Иносми). В прошлом году, говорится далее в заявлении Агентства, необычно холодная зима в Европе привела к росту спроса на отопление. В последние недели ветер на континенте был преимущественно слабым, что не позволило нормально использовать ветряную энергию.

Помимо этого ситуация осложняется задержкой ввода в эксплуатацию Северного потока 2, который должен быть сертифицирован германским Федеральным сетевым агентством и Еврокомиссией, что, как пишет Yahoo News Japan, может занять до девяти месяцев. Научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований в интервью изданию называет и еще одну объективную причину: Россия продолжает соблюдать свои контрактные обязательства по поставкам, однако сегодня она производит газ практически на максимуме возможностей, а его экспорт в этом году, в первую очередь, в Турцию и Германию, приближается к рекордным уровням.

Эксперт отмечает, что Москва сама находится в ситуации, когда ей необходимо увеличить запасы газа на осень и зиму.