МВД сообщает о задержании замминистра просвещения Марины Раковой

По последним данным её сейчас допрашивают.

Бывший вице-президент Сбербанка находится в Главном следственном управлении МВД по городу Москве. Об этом сообщила официальный представитель министерства. Источник агентства ТАСС рассказал, что Ракова в полицию пришла сама. Он также добавил, что экс-замминистра просвещения планируют очно предъявить обвинение, а после МВД обратится в суд с просьбой избрать ей меру пресечения. ТАСС также пишет о задержании гражданского мужа Раковой – Артура Стеценко.

Он работал вместе с ней в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется бывший вице-президент Сбербанка. Марину Ракову подозревают в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей.

В Сбербанке в свою очередь пояснили, что Ракова со своего поста была уволена.