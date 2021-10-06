В Кремле считают «единственно правильным» решение «Комсомольской правды» закрыть отделение в Белоруссии – Песков

В Кремле считают «единственно правильным» решение «Комсомольской правды» закрыть отделение в Белоруссии. Об этом сообщил на брифинге Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В данном случае, мы видим, что, по всей видимости, издание приняло единственно правильное решение о закрытии этого подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное, популярное и очень уважаемое издание. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены», — сказал Д.Песков.

На вопрос, услышала ли белорусская сторона российскую позицию по этому вопросу, он ответил, что «не хотел бы комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ, потому что де-юре это все-таки белорусское СМИ». «Это не должно быть предметом нашего комментария — действия белорусских властей в отношении белорусских граждан. Мы не комментировали это раньше, не будем этого делать сейчас», — подчеркнул Д.Песков.

Он также добавил, что Россия не имеет правовых оснований для защиты интересов журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадия Можейко, так как он не является ее гражданином.