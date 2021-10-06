Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» прекращает помощь военнослужащим

Причиной такого решения стал перечень сведений, за сбор и распространение которых грозит уголовная ответственность. Этот список подготовило ФСБ, рассказала «Эху» председатель организации Оксана Парамонова.

Тем не менее, «Солдатские матери» готовы оказать всю возможную помощь тем родителям, которые будут самостоятельно защищать своих сыновей и отстаивать их права в армии.