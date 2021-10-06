В России вновь максимум смертей от коронавируса с начала пандемии

Суточный прирост скончавшихся от инфекции впервые превысил 900 и составил 929 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее, тогда было приблизительно на 30 человек меньше.

Неутешительные данные по количеству скончавшихся наблюдаются и в Москве. С конца сентября их число держится на уровне 70 человек в сутки. Ежедневно фиксируются около 3-4 тысяч случаев заражения в столице. В России пятый день подряд выявляют более 25 тысяч инфицированных.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что с начала месяца рост заболеваемости составил 30%. Ситуация с коронавирусом ухудшается в 64 регионах России, тогда как ранее их число не превышало 40.



В Роспотребнадзоре причиной такой динамики назвали сезонный фактор. В ведомстве уверены, что рост можно остановить только всеобщей вакцинацией.