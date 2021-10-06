Нобелевская премия 2021 года по химии присуждена ученым Листу и Макмиллану за новые методы синтеза молекул

Ученые Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии по химии. Несколько минут назад в Стокгольме представители Королевской шведской академии наук объявили, что награда вручается за разработку методов, которые применяют в химическом синтезе молекул. Созданные Бенджамином Листом и Дэвидом Макмилланом органические катализаторы могут использоваться для запуска множества химических реакций, увеличивая, в частности, эффективность многих медицинских препаратов и ресурс солнечных батарей.

Завтра Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по литературе.