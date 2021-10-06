Песков: Россия не имеет никакого отношения к росту цен на газ в Европе

О ситуации на европейском газовом рынке Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в среду. Ему задали вопрос, в чем в Кремле видят причину произошедшего с ценами на газ и насколько в этом есть «доля действий РФ и ее партнеров по газовому рынку».

«Первое и самое главное: мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может», — сказал Песков.

Песков также рассказал, что «Газпром» близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году, все превышения в рамках контрактов компания готова обеспечивать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что только непрофессионалы могут видеть вину Москвы в нынешнем энергетическом кризисе на территории ЕС. По данным агентства Блумберг, ряд предприятий уже был вынужден приостановить работу из-за роста цен на газ. Сегодня стоимость 1000 кубометров на бирже в Европе достигала почти 2000 долларов.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что резкое увеличение цены на газ является серьезной угрозой для экономики Европы. При этом Симсон добавила, что газа в хранилищах Европы достаточно, чтобы покрыть нужды зимнего сезона.