Песков назвал объявление локдауна абсолютно нежелательным сценарием для любого региона

Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация. Но, конечно, в приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. То есть, конечно, объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — сказал Песков журналистам.