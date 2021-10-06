Глава компании Facebook Марк Цукерберг отвергает обвинения в том, что его социальная сеть наносит вред детям

По его словам, администрация ресурса заботится о таких вопросах как безопасность, благополучие и психическое здоровье. Таким образом он прокомментировал выступление бывшего менеджера Facebook Фрэнсис Хаген в Сенате США. Она говорила, что компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.
2021-10-06T12:33:10+03:00
2021-10-06T12:55:17+03:00
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12:33, 06 октября 2021
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