Европейские предприятия вынуждены останавливать работу из-за роста цен на электроэнергию и газ

Это передает агентство Bloomberg. В первую очередь это касается энергозатратного производства. Стоимость 1000 кубометров газа сегодня на европейской бирже подходила вплотную к отметке в 2000 долларов.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне сокращения поставок из России по газопроводу через Украину и из-за минимальных запасов в собственных хранилищах.