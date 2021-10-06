ЕСПЧ взыскал с России почти 30 тысяч евро в пользу подростка, который жаловался на избиение в отделе полиции

Суд признал, что были нарушены право на защиту и запрет на пытки, – передает агентство ТАСС.

Инцидент произошел весной 2011 года. По словам самого потерпевшего, его избили в отделе полиции района Щукино. Врачи диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Тогда следователи отказались возбуждать уголовное дело против полицейских, а МВД подало в суд на семью подростка с требованием выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.