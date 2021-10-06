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12:31, 06 октября 2021

Саратовские следователи начали еще одну проверку после новых публикаций об издевательствах над осужденными

Видео пыток не только в саратовской тюремной больнице, но и в учреждениях ФСИН других регионов, опубликовал правозащитный проект Гулагу.net.
Накануне после появления первых публикаций на эту тему тюремное ведомство и Генпрокуратура объявили о начале проверок. Следственный комитет вечером возбудил уголовное дело, а начальник управления ФСИН по Саратовской области, как передает агентство Интерфакс, подал заявление об увольнении.  

Причастные к пыткам заключенных в Саратове должны быть привлечены к уголовной ответственности. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель «Комитета против пыток», член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин.
Так он прокомментировал информацию о том, что Генпрокуратура и ФСИН начали проверку после того как в интернете появился ролик из архива, вывезенного Gulagu.net, где насилуют заключенного. Правозащитникки утверждают, что такие пытки применялись в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1).

«Как показывает практика, все это имеет шанс на эффективное расследование, только если есть общественный резонанс, и если он не затихает. И важно добиваться не хоть каких-нибудь мер, не хоть какой-то реакции от ФСИН, а нормальной, законной реакции. Должны быть привлечены к уголовной ответственности те должностные лица, которые все это затеяли; те, которые все это устраивали; и те, которые всему этому попустительствовали. Это крайне важно», — подчеркнул И.Каляпин.

Он заметил, что только лишь отставка главы саратовского УФСИН, полковника Алексея Федотова ничего не изменит. «Это не при нем началось и с его уходом не закончится. Я абсолютно убежден, что, если не будет посадок, это не прекратится. Потому что такие преступления должны получать адекватную реакцию. Адекватная реакция – это уголовные санкции», — пояснил И.Каляпин.
Он обратил внимание на то, что должностные лица, которые участвовали в пытках, представленных на видео из архива Gulagu.net, остаются на службе. «Сейчас все люди, которые это делали, продолжают нести службу. Их никто не отстранял. Эти офицеры продолжают ходить по этой колонии, они имеют возможность заметать следы. Они могут оказывать воздействие на потерпевших и на свидетелей. И я нисколько не сомневаюсь, что они это делают», — отметил И.Каляпин.

Он добавил, что правозащитники приветствуют любую помощь, которая бы способствовала привлечению виновных в пытках к ответственности. «Любой депутат может помочь, потому что он обладает хоть какими-то полномочиями. В таком масштабе, такого количества видео и в таких жутких подробностях я раньше не видел никогда. Это, конечно, шок», — заключил И.Каляпин.


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