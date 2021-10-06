Бытовой газ взорвался в одном из жилых домов в Санкт-Петербурге

По данным агентства Интерфакс, пострадал как минимум один человек. В самом здании на востоке северной столицы выбило стёкла, поврежден фасад. В то же время эвакуацию жильцов не проводили. По словам сотрудников МЧС, пожара после взрыва не было.
2021-10-06T12:30:51+03:00
2021-10-06T12:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 06 октября 2021
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