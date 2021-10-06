Журналисты-расследователи нашли у замминистра юстиции Олега Свириденко недвижимость на Лазурном берегу Франции

Интернет-издание «Агентство» утверждает, что основным владельцем является бывшая жена чиновника. Так, Наталья Полуйчик фомально не имеет высокого дохода, поскольку весь ее бизнес – школа танцев в Москве. Зато среди недвижимости за ней числится усадьба с теннисным кортом в поселке Булатово южнее Москвы, четыре просторных квартиры в элитном жилом комплексе в Сочи, а также апартаменты во Франции стоимостью почти 800 тысяч евро. Большая часть этого имущества куплена уже после развода, который журналисты называют фиктивным. Причиной такого вывода стал тот факт, что брак был расторгнут в 1999 году, однако после этого у семьи родились еще двое детей, а родственники выкладывали в социальные сети совместные фото мужа и жены. Сам же Свириденко в прошлом году уверял, что в последний раз виделся с супругой в 2005 году.

Также «Агентство» установило связь Олега Свириденко и крупного бизнесмена Юрия Волкова. По данным журналистов в 2015 году предприниматель передал квартиру на Крутицкой набережной в столице в пользование некоему «заместителю» Натальи Полуйчик, а затем недвижимость была переписана на ее сына Александра. Компания Волкова также на протяжении двух лет ежемесячно переводила на счет Полуйчик по 2 миллиона рублей.

Замминистра юстиции Олег Свириденко, как отмечают журналисты «Агентства», курирует в России вопрос о признании СМИ «иностранными агентами».