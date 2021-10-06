Защита белорусского журналиста Геннадия Можейко обжаловала его арест

Адвокат сообщила, что сегодня в управление КГБ в Белоруссии была подана жалоба на заключение Можейко под стражу, рассматривать ее будет суд. Пока неизвестно, когда пройдет заседание. Официально обвинение журналисту еще не предъявлено. Следователи должны сделать это в течение 10 дней с момента ареста.

О задержании корреспондента газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» Геннадия Можейко стало известно 1 октября. По словам его родных, его подозревают в разжигании межнациональной розни и оскорблении представителя власти. Это произошло после публикации материала журналиста об убитом во время операции КГБ сотруднике IT-компании, который застрелил одного из силовиков. В статье были положительные отзывы знакомых погибшего.

В Кремле фактически уклонились от защиты журналиста, ссылаясь на то, что Можейко является гражданином Белоруссии. Руководство газеты «Комсомольская правда» пообещало оказать своему зарубежному корреспонденту всю необходимую помощь.

На фоне ареста Можейко и блокировки сайта издание объявило о закрытии своего филиала в Белоруссии.