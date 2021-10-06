Интернет-издание «Агентство» утверждает, что замминиистра юстиции Олег Свириденко владеет недвижимостью за рубежом

Она оформлена на его супругу Наталью Полуйчик, с которой чиновник, курирующий борьбу с иностранными агентами в России, оформил развод более 20 лет назад.

«Агентство» настаивает, что расторжение брака было фиктивным, поскольку Свириденко и Полуйчик до недавнего времени можно было увидеть вместе не фотографиях и светских мероприятиях. В 2012 году экс-супруга министра купила недвижимость на Лазурном берегу во Франции почти за 800 тысяч евро.

Кроме того, ей и ее матери принадлежат еще несколько объектов в Москве, Подмосковье и Сочи почти на полмиллиарда рублей. Ни Полуйчик, ни замминистра юстиции Свириденко, как пишет интернет-издание, никогда не могли бы позволить себе подобные траты.