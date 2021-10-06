Ъ: Политик Владимир Рыжков может стать заместителем председателя Мосгордумы

Это пишет газета «Коммерсантъ». Этот вопрос, по словам источника издания в городском парламенте, практически решен. Рыжков был избран в сентябре на довыборах, в которых он участвовал как кандидат от партии «Яблоко». Политик, который также является ведущим на «Эхе Москвы», займет место, которое стало вакантным после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко.