Ъ: Политик Владимир Рыжков может стать заместителем председателя Мосгордумы

Это пишет газета «Коммерсантъ». Этот вопрос, по словам источника издания в городском парламенте, практически решен. Рыжков был избран в сентябре на довыборах, в которых он участвовал как кандидат от партии «Яблоко». Политик, который также является ведущим на «Эхе Москвы», займет место, которое стало вакантным после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко.
2021-10-06T11:33:28+03:00
2021-10-06T11:33:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915208-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 06 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…