Взлетевшие цены на газ ставят под угрозу восстановление европейской экономики, – говорят в Брюсселе

Нынешний энергетический кризис бьет по уязвимым представителям общества, ослабляет конкуренцию и разгоняет инфляцию, – сказали в Еврокомиссии. Представители исполнительного органа готовы представить свои предложения по реагированию на энергетический кризис в Европе уже на следующей неделе.

Этим утром стоимость 1000 кубометров газа в ходе торгов на европейской бирже превысила отметку в 1600 долларов.