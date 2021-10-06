Нынешний энергетический кризис бьет по уязвимым представителям общества, ослабляет конкуренцию и разгоняет инфляцию, – сказали в Еврокомиссии. Представители исполнительного органа готовы представить свои предложения по реагированию на энергетический кризис в Европе уже на следующей неделе.
Этим утром стоимость 1000 кубометров газа в ходе торгов на европейской бирже превысила отметку в 1600 долларов.
Взлетевшие цены на газ ставят под угрозу восстановление европейской экономики, – говорят в Брюсселе
Нынешний энергетический кризис бьет по уязвимым представителям общества, ослабляет конкуренцию и разгоняет инфляцию, – сказали в Еврокомиссии. Представители исполнительного органа готовы представить свои предложения по реагированию на энергетический кризис в Европе уже на следующей неделе.