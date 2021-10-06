Экс-замминистра просвещения Ракова задержана в Москве, полиция ведет с ней следственные действия

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова, скрывшаяся от следствия, находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, с ней ведутся следственные действия, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Марина Ракова сама явилась в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Ракову объявили в розыск по делу о мошенничестве. По данным МВД РФ, Ракову подозревают в мошенничестве в отношении «Фонда новых форм развития образования». По этому делу также задержаны еще три человека, двое из которых сейчас работают в Сбербанке, где Ракова работала, покинув пост в Министерстве просвещения.