В России новый максимум по числу погибших от коронавируса за сутки — скончались 929 человек

Об этом сообщает Оперштаб.

За сутки в России выявлено 25133 новых случая коронавируса. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России полностью выздоровел 19 841 человек.

В Москве второй день подряд снижается количество заразившихся за сутки. По последним данным, было выявлено чуть более 3,5 тысяч заболевших.

Накануне мэр Сергей Собянин говорил, что ситуация с коронавирусом в столице далека от пиковых значений, однако остается сложной.

За минувшие сутки от коронавируса в Москве скончался 71 человек.