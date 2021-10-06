«Новая газета» анонсировала выход фильма-расследования об Анне Политковской

7 октября исполняется 15 лет со дня смерти журналистки.

Лента «Как убили Анну» посвящена итогам собственного расследования издания. Непосредственные исполнители убийства были найдены, а вот заказчики до сих пор на свободе. Журналисты предполагают, что за расправой могут стоять высокопоставленные руководители Чечни. 7 октября истекает срок давности преступления. По закону продлить его может только суд. Если этого не произойдёт, то заказчики расправы, вполне возможно, уйдут от ответственности, подчёркивают коллеги Политковской.

Как сообщила руководитель пресс-службы Новой газеты Надежда Прусенкова, завтра также состоится открытие «Музея Анны Политковской». Он расположится в комнате, где работала журналистка. В экспозиции будут представлены её личные вещи, книги, а также рабочий стол.

В саду памяти Анны Политковской, расположенном перед зданием редакции Новой газеты также пройдёт символическая посадка цветов.