В российском МИДе пригрозили закрыть все американские дипломатические миссии в стране

Москва ответила на призыв американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов. В письме, которое написали конгрессмены президенту США Джо Байдену, говорится, что только таким образом можно заставить Россию расширить штат американского посольства в Москве и ликвидировать существующую диспропорцию. Они напомнили, что в Соединенных Штатах на данный момент работает 400 российских дипломатов, в то время как в Москве в американском посольстве — только 100.

В российском МИДе заявили, что в США попросту не найдется такого количества человек. Москва отметила, что примерно 150 дипломатов, которых требуют выслать, находятся в постоянном представительстве при ООН.

Весной США уже закрыли консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом, Москва стала последним местом в России, где при определённых условиях можно получить американскую визу.