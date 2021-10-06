Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимальных значений за 25 лет, – говорят в Брюсселе

По мнению представителей Еврокомиссии, это стало одной из причин энергетического кризиса в регионе. Еврокомиссия обещает на следующей неделе представить свои предложения по реагированию на ситуацию. Между тем, уже сегодня утром цена на газ превысила отметку в 1600 долларов за 1000 кубометров.

Президент Сербии Александар Вучич связывает кризис с тем, что страны не успели вовремя заключить контракты с Россией.

Тем временем пять стран ЕС призвали принять срочные меры, а также провести расследование причин роста цен на газ.