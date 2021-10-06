Страны-участницы ОЗХО направили России вопросы по делу об отравлении Алексея Навального

У Москвы на это будет 10 дней.

45 государств-членов ОЗХО, среди которых США и страны Евросоюза, задали России четыре вопроса. Первый из них касается того, какие шаги сделала Москва для наказания виновных в использовании химического оружия на территории страны.

Помимо этого от российских властей попросили объяснить выводы ОЗХО о том, что политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», назвать свои дальнейшие действия, а также сообщить, возможен ли визит экспертов организации в Россию. Поездке делегации, как утверждают авторы обращения, Москва чинит препятствия.

В Госдепартаменте США на этом фоне выразили уверенность, что Навального отравили «Новичком» «агенты ФСБ». В российском посольстве в Штатах это заявление назвали голословным и обвинили уже сам Вашингтон в том, что он не уничтожил свой арсенал химического оружия. В Кремле на вопросы, поступившие из ОЗХО, пока не отреагировали.

Алексей Навальный был доставлен в больницу в Омске в конце августа прошлого года, оттуда его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Вскоре после этого власти Германии объявили, что оппозиционер был отравлен «Новичком». Россия свою причастность к случившемуся, а также сам факт отравления отрицает.