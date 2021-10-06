По словам Маркоса-младшего, страна столкнулась с одним из величайших испытаний в своей истории из-за пандемии коронавируса. Он призвал сограждан вместе работать над преодолением кризиса.
Отец политика руководил Филиппинами больше 20 лет и был свергнут в результате военного переворота в середине 80-х годов. Президентские выборы в республике пройдут в следующем году.
Сын бывшего филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса собирается участвовать в президентских выборах
По словам Маркоса-младшего, страна столкнулась с одним из величайших испытаний в своей истории из-за пандемии коронавируса. Он призвал сограждан вместе работать над преодолением кризиса.