Сын бывшего филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса собирается участвовать в президентских выборах

По словам Маркоса-младшего, страна столкнулась с одним из величайших испытаний в своей истории из-за пандемии коронавируса. Он призвал сограждан вместе работать над преодолением кризиса.

Отец политика руководил Филиппинами больше 20 лет и был свергнут в результате военного переворота в середине 80-х годов. Президентские выборы в республике пройдут в следующем году.