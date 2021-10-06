Число россиян, которых признали банкротами, с начала года выросло вдвое по сравнению с прошлогодними показателями

Как пишет газета РБК, большинство из оформлявших банкротство делали это по причине долгов. Часть дел была заведена по требованию кредиторов или налоговой службы. Всего таких заявлений подали почти 140 тысяч россиян.

С прошлого года в России действует упрощенная схема, когда заявление на банкротство можно подать бесплатно через многофункциональные центры.