Защита журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадия Можейко подала жалобу на его арест

Об этом сообщил его адвокат. О задержании корреспондента издания стало известно в конце прошлой недели. При этом, по словам коллег и родных Можейко, его задерживали в Москве, после чего перевезли в Минск в изолятор на улице Окрестина. В МВД Белоруссии утверждают, что Можейко был задержан уже на белорусской территории.

Накануне вечером редакция КП объявила, что на фоне событий последней недели они приняли решение закрыть белорусский филиал газеты.