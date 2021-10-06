Об этом сообщил его адвокат. О задержании корреспондента издания стало известно в конце прошлой недели. При этом, по словам коллег и родных Можейко, его задерживали в Москве, после чего перевезли в Минск в изолятор на улице Окрестина. В МВД Белоруссии утверждают, что Можейко был задержан уже на белорусской территории.
Накануне вечером редакция КП объявила, что на фоне событий последней недели они приняли решение закрыть белорусский филиал газеты.
Защита журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадия Можейко подала жалобу на его арест
Об этом сообщил его адвокат. О задержании корреспондента издания стало известно в конце прошлой недели. При этом, по словам коллег и родных Можейко, его задерживали в Москве, после чего перевезли в Минск в изолятор на улице Окрестина. В МВД Белоруссии утверждают, что Можейко был задержан уже на белорусской территории.