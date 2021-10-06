Бывший президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет выбыл из списка Форбс — за время пандемии Трамп потерял 600 млн долларов и перестал быть одним из богатейших людей страны. Возглавляет список самых богатых снова основатель компании Амазон Джефф Безос с состоянием 201 млрд долларов.

Дональд Трамп потерял 600 млн долларов на падении стоимости недвижимости в больших городах — состояние бывшего президента США снизилось до 2.5 млрд долларов, что не позволило ему войти в список 400 богатейших людей США по версии Форбс. На последнем месте списка — инвестбанкир из Арканзаса с состоянием 2,9 млрд долларов.

Девелоперский бизнес Дональд Трамп унаследовал от отца. За всю историю своей бизнес-активности Трамп объявлял о банкротстве шесть раз — чтобы уйти от кредиторской задолженности. В список Форбс он впервые попал в 1982 году, когда журнал оценил его состояние в 100 млн долларов — три года назад редактор Форбса, составлявший тот первый список богатейших американцев написал колонку о том, что Трамп журналистов обманул и не должен был попасть в первые три списка вообще, потому что его состояние не превышало пяти миллионов долларов. 45-й президент США никогда не публиковал свои налоговые декларации, но публично заявлял в 2015 году, что Форбс недооценивает его состояние и что оно на самом деле превышает 10 млрд долларов. Благодаря утечке налоговых деклараций Трампа в Нью-Йорк Таймс стало известно, что в 2016 году он заплатил федеральных налогов на суму в 750 долларов.

К моменту прихода к власти состояние Дональда Трампа оценивалось в 3.5 млрд долларов — и если бы он вышел из своих активов, как это принято в США, и вложился в финансовый рынок, то к сегодняшнему дню его состояние удвоилось бы. Вместо этого Трамп погряз в скандалах с конфликтами интересов, а его бизнес-деятельность во время президентства сейчас расследует на предмет коррупции Палата представителей и прокуратура.