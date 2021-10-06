Европарламент сегодня обсудит опубликованное ранее «досье Пандоры», в котором рассказывается о секретных доходах многих влиятельных людей из разных стран. Одним из фигурантов списка стал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Согласно расследованию, при помощи серии запутанных сделок с офшорами он приобрел особняк на Лазурном берегу Франции.

Сам Андрей Бабиш отрицает свою причастность к преступлениям, а публикацию досье называет попыткой повлиять на парламентские выборы в Чехии.

Андрей Бабиш занимался предпринимательской деятельностью с 1980-х годов, является владельцем транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнатом. Его считают вторым богатейшим человеком Чехии с состоянием в более чем $3,6 млрд.