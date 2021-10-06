Землетрясение произошло на северо-востоке Японии

Это случилось неподалеку от атомной электростанции на острове Хонсю и завода по переработке ядерного топлива. Как передает местный телеканал NНК, оба объекта не пострадали. Нештатных ситуаций на АЭС не зафиксировано. По предварительным данным, по меньшей мере три человека получили травмы в результате землетрясения.