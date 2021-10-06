Землетрясение произошло на северо-востоке Японии

Это случилось неподалеку от атомной электростанции на острове Хонсю и завода по переработке ядерного топлива. Как передает местный телеканал NНК, оба объекта не пострадали. Нештатных ситуаций на АЭС не зафиксировано. По предварительным данным, по меньшей мере три человека получили травмы в результате землетрясения.
2021-10-06T10:02:56+03:00
2021-10-06T10:25:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915166-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3539330.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:02, 06 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…