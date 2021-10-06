Выросло число жертв крушения небольшого пассажирского судна в Белом море

Спасатели обнаружили тело второго погибшего. Сообщается, что это член экипажа. Судно «Фаворит» сейчас находится на глубине 20 метров, – передает агентство РИА Новости. По данным экстренных служб, всего на борту находились 5 человек. Накануне спасатели достали из воды пассажирку судна. Она скончалась по пути в больницу. Живым найден один человек. Еще двух разыскивают.

По предварительным данным, частное судно затонуло из-за того, что во время шторма вода попала в машинное отделение.